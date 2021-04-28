Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в причастности ко взрывам на оружейных складах и заводах страны в период с 2011 по 2020 годы, — сообщает агентство BTA. По мнению прокуратуры, цель взрывов – помешать поставкам военной продукции в Грузию и на Украину. София сотрудничает с Прагой, чтобы установить возможную связь между взрывами в Болгарии и взрывами в Чехии в 2014 году.



Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что «Болгария в обвинениях России, очевидно, решила перещеголять чехов». Как сказал Лавров, получается, что в течение десяти лет болгарская сторона ничего не знала, либо, по какой-то причине, не предавала эти факты гласности, — сообщает ТАСС.

