В сентябре Шереметьево начнёт эксперимент по идентификации пассажиров по «лицу»

Технология позволит ускорить посадку и сократить контакты между людьми в условиях пандемии,— пишет РБК.

Эксперты рынка считают, что никаких технических препятствий для внедрения биометрии нет, но пока это невозможно из-за законодательства и правил обслуживания пассажиров. По словам источника РБК на рынке биометрии, для внедрения этой технологии в аэропортах потребуется внести изменения в федеральные авиационные правила, разрешив отказаться от использования посадочного талона и документа, удостоверяющего личность в пользу технологии распознавания лиц.