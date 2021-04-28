Несколько российских регионов продлят длинные майские выходные еще на один день

Такое решение приняли власти Адыгеи Ставропольского и Краснодарского краев, Пензенской и Саратовской области. Это связано с Радоницей – отмечаемым Церковью днем поминовения усопших. Об этом пишет газета РБК. Традиционно он объявляется выходным и в ряде других регионов, часть из которых не собирается отказываться от этих планов, несмотря на то, что майские выходные и так продлили. Отмечается также, что на один выходной день больше в мае будет в Адыгее, Башкирии и Татарстане, где 13 числа жители будут отдыхать по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам.

