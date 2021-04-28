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14:07, 28 апреля 2021

Идея объединения российских регионов в правительстве не прорабатывается

Вице-премьер Марат Хуснуллин соответствующий вопрос в ходе заседаний не поднимал, — пояснил газете РБК представитель федерального чиновника.

Накануне Хуснуллин высказал идею об укрупнении субъектов федерации. По мнению Хуснуллина, административное разделение мешает созданию агломераций. При этом в своем первом интервью в статусе вице-премьера он называл идеи об объединении российских регионов провокационными.

В Еврейской автономной области на вчерашнее высказывание Хуснуллина отреагировали остро. Губернатор Ростислав Гольдштейн сказал, что решения об объединении с Хабаровским краем могут принимать только местные жители. Руководитель региона сказал, что ему весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника Федерального уровня о нежелании заниматься Еврейской автономной областью.



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