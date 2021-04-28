Россия высылает группу сотрудников посольств Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии

Таким образом Москва ответила на объявление своих дипломатов non grata.

Этим утром в Министерство иностранных дел вызвали глав дипломатических миссий четырёх европейских стран. Их обвинили в проведении антироссийской кампании. Как пояснили в МИДе, послам «заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств». После этого от иностранных представителей потребовали отослать из Москвы несколько сотрудников. В Словакию вернут трёх дипломатов, в Литву – двух, а в остальные страны по одному.

Все эти четыре государства ранее высылали сотрудников российских посольств в знак солидарности с Чехией. Прага призывала к этому всех участников Евросоюза и Великобританию. Дело в том, что чешские власти обвинили Россию в подрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014-ом году.

В Москве этого не признают. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения безосновательными. Он подчеркнул, что речь идёт о недружественных из ряда вон выходящих действиях Праги, которые наносят чрезвычайный вред двусторонним отношениям и идут вразрез с интересами народов России и Чехии.

Также ТАСС сообщает, что российских граждан подозревают и в организации ряда взрывов на складах оружия в Болгарии, которые произошли за последние десять лет. Представитель местной прокуратуры сказал агентству, что по этому делу проходят шесть человек.