Россию, по данным Bloomberg, накрывает третья волна коронавируса

Агентство утверждает, что это следует из неофициальной статистики российского правительства.

Источники Bloomberg отмечают снижение спроса на вакцинацию поскольку «россияне перестали бояться вируса, в том числе, из-за исходящих от властей заявлений о том, что ситуация находится под контролем. Перед лицом нарастающей волны новых заражений при не соответствующих ей темпах вакцинации, Кремль пытается сдержать эпидемию, не тревожа россиян. Но даже инсайдеры опасаются, что это не увенчается успехом». Аналитик признанного иностранным агентом Левада-центра сказал корреспонденту информагентства, что около двух третей граждан России не хотят вакцинироваться; многие из них говорят: “ зачем прививаться, если государство меня не заставляет?”. Наибольшее число новых заражений в последнюю неделю было зарегистрировано в Москве, где показатели заболеваемости достигли уровня января текущего года. Столичные власти, указывает Bloomberg, пытаются поощрять вакцинацию жителей старше 60 лет, предлагая им тысячерублевые подарочные сертификаты.

Директор «Левада-центра» (признан в России иностранным агентом) Лев Гудков объяснил, что из-за недоверия к вакцине от коронавируса граждане не хотят прививаться. Гудков отметил, что в России привилось около 7% граждан, в то время как в других странах цифры гораздо выше.

В Роспотребнадзоре считают, что говорить о третьей волне коронавируса в России пока рано. В интервью радиостанции «Говорит Москва» глава отдела НИИ эпидемиологии Вадим Покровский сказал, что прирост заражений в стране действительно есть, но это не волна, а «плавный подъемчик». Чтобы ситуация не усугубилась, — отметил он, нужно соблюдать противоэпидемический режим.

В Кремле, комментируя публикацию Bloomberg, заверили, что не скрывают статистику по коронавирусу. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным официальной статистике, на которую сослался Песков, в России за прошедшие сутки впервые с сентября выявили меньше 8 тысяч новых зараженных коронавирусом.