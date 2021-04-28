Песков прокомментировал ситуацию с объявлением иноагентом издания «Медуза»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, решение о признании «Медузы» иноагентом подлежит выполнению, но ограничений на ее деятельность нет. Так он прокомментировал ситуация с изданием на брифинге с журналистами.

На вопрос корреспондента «Эхо Москвы», будет ли Кремлю не хватать «Медузы» как источника средства массовой информации, если придется закрыться данному изданию, Дмитрий Песков сказал: «Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации, мы ценим профессионализм журналистов в каждом СМИ, но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться, давайте говорить откровенно».

«Мы принимаем это решение (о признании «Медузы» иноагентом) к сведению. Это решение Минюста, оно подлежит выполнению», — сказал Песков.

При этом он добавил, что ограничений на деятельность данного издания нет.

«Издание не под запретом, оно может продолжать свою деятельность», — отметил Песков.

«Это не российское СМИ, у нас на территории страны много русскоязычных СМИ, и все они работают на российскую аудиторию, но к Российской Федерации они не имеют никакого отношения», — сказал пресс-секретарь.

На дополнительный вопрос журналистов, значит ли это, что Кремль говорит, что суть проблему ему не интересна, куда важнее бюрократическое правоприменение закона, Песков ответил: «Да».

23 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ — иностранных агентов издания «Медуза».