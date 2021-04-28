МИД РФ сообщил, что Москва выдворяет двух дипломатов из Литвы и по одному из Латвии и Эстонии

МИД России сообщил, что Москва на основе принципов взаимности выдворяет двух дипломатов из Литвы и по одному из Латвии и Эстонии. Кроме того, Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии. Они должны покинуть страну к 5 мая.