МИД РФ сообщил, что Москва выдворяет двух дипломатов из Литвы и по одному из Латвии и Эстонии

МИД России сообщил, что Москва на основе принципов взаимности выдворяет двух дипломатов из Литвы и по одному из Латвии и Эстонии. Кроме того, Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии. Они должны покинуть страну к 5 мая.
2021-04-28T13:35:51+03:00
2021-04-28T13:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 28 апреля 2021
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