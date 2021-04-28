РИА: В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху

В Русской православной церкви не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии. По словам собеседника агентства, во всех храмах в пасхальную ночь и последующие дни будут действовать общепринятые профилактические меры, в том числе масочный режим.

В прошлом году в большинстве регионов России пасхальное богослужение в храмах РПЦ проходили без прихожан из-за пандемии коронавируса.

Кстати, президент Владимир Путин также планирует принять участие в пасхальной службе, где именно, Кремль уточнит позже.