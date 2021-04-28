Некоторые российские регионы продлят длинные майские выходные еще на один день

Адыгея, Ставропольский и Краснодарский края, а также Пензенская и Саратовская области решили объявить нерабочим и 11 мая по случаю Радоницы. Кроме того, в Адыгее, Башкирии и Татарстане дополнительным выходным будет 13 мая – по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам. В Крыму по этому же случаю выходным днем сделали 14 мая. В большинстве этих регионов в мае будет 17 выходных дней, отмечает РБК.