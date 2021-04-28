Оперштаб утверждает, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и говорить о начале третьей волны неверно

Федеральный оперативный штаб утверждает, что ситуация с коронавирусом в России сейчас стабильная и говорить о начале третьей волны абсолютно неверно. По официальным данным, в России за прошедшие сутки диагностировано 7 тысяч 848 новых случаев заражения. Власти подчеркивают, что это минимальное количество с конца сентября.

В Роспотребнадзоре также не считают, что в России наблюдается третья волна. Санитарные врачи называют это «плавным подъемчиком». Ранее агентство Bloomberg сообщало о третьей волне со ссылкой не неофициальную статистику правительства России. По мнению агентства, о начале третьей волны свидетельствует, в частности, то, что в Москве 6 дней подряд выявляли более 2 тысяч новых случаев коронавируса ежедневно. Как отмечает Bloomberg, Кремль пытается сдержать третью волну, стараясь не вводить ограничения для россиян, но ситуацию осложняет то, что население не хочет прививаться. По официальным данным, более 12 миллионов россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, более 7,5 миллионов прошли вакцинацию полностью.