В Кремле заявляют, что пока не получали официального предложения президента Украины о встрече в Ватикане

В Кремле заявляют, что пока не получали официального предложения президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом России в Ватикане. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой.

В интервью газете La Repubblica Владимир Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с Владимиром Путиным о мире в Донбассе. Дипломатические источники в Ватикане сообщили ТАСС, что Зеленский не согласовывал такое предложение со святым престолом.