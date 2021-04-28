Песков высказался по поводу запрета гимна РФ на Олимпиаде и замене на музыку Чайковского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет использования гимна РФ на международных соревнованиях и его замену музыкой П.И.Чайковского.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», как президент относится к тому, что на международных соревнованиях будет играть музыка П.И.Чайковского, Дмитрий Песков ответил: «Я воздержусь от ответа, такое решение принято Олимпийским комитетом, это было предложено МОК, там получили согласие, поэтому я воздержусь от какого-то мнения. Конечно, мы все предпочли бы, чтобы играл наш прекрасный гимн. Но главное, чтобы спортсмены занимали первые места, это компенсирует все», — сказал он.

Ранее Международный олимпийский комитет уведомил Олимпийский комитет России, что фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром N1 П.И.Чайковского, предложенный российской стороной, утвержден в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием сборной России на Играх в Токио и Пекине.