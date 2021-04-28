Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темпы вакцинации в России абсолютно соответствуют востребованности населения.

Так он ответил на брифинге с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», почему такие низкие темпы вакцинации в стране и в чем причина.

«Безусловно, темпы вакцинации будут наращиваться, будут расти. В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения. Все регионы обеспечены вакцинами, и, конечно, мы рассчитываем, что со временем спрос на эти вакцины будет расти и таким образом темпы вакцинации увеличатся. Кроме того, конечно, еще нельзя и не учитывать уровень естественной иммунизации, то есть это те, кто столкнулся с этим вирусом и переболел», — сказал Д.Песков.