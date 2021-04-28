«Ведомости»: Продавцы и поставщики обсуждают повышение цен на крупы

Продавцы и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет газета «Ведомости». О росте закупочных цен изданию сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор» — последний является крупнейшим ритейлером Восточной Сибири. По их данным, стоимость гречки поставщики поднимают до уровня в 15%. По информации издания, министерство промышленности и торговли уже попросило продавцов предоставить информацию о динамике цен, однако, в самом ведомстве сообщили, что отдельно по стоимости круп запроса не было.