«Ведомости»: Продавцы и поставщики обсуждают повышение цен на крупы

Продавцы и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет газета «Ведомости». О росте закупочных цен изданию сообщили сети «Верный», «Красный Яр» и «Командор» — последний является крупнейшим ритейлером Восточной Сибири. По их данным, стоимость гречки поставщики поднимают до уровня в 15%. По информации издания, министерство промышленности и торговли уже попросило продавцов предоставить информацию о динамике цен, однако, в самом ведомстве сообщили, что отдельно по стоимости круп запроса не было.
2021-04-28T13:16:42+03:00
2021-04-28T13:16:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:16, 28 апреля 2021
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