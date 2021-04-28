Президент Украины назвал Ватикан в качестве возможного места встречи с главой российского государства

Идеальное место для диалога о мире — так Владимир Зеленский отозвался о Ватикане. В интервью итальянской газете Repubblika на вопрос журналиста может ли встреча президентов Украины и России пройти в Риме или городе-государстве, где находится резиденция Папы Римского, политик ответил утвердительно. Зеленский также уверен, что его встреча с Владимиром Путиным состоится, она необходима, чтобы прекратить войну в Донбассе, обе стороны должны полностью доверять месту, где пройдут переговоры. По мнению Зеленского посредник с таким глобальным моральным авторитетом, как у Ватикана, может это обеспечить. Если Москва и Киев попросят о посредничестве по урегулированию в Донбассе, Святой престол не сможет отказаться, сказал агентству РИА информированный источник в Ватикане. Отметив: предложение Зеленского стало неожиданным. Ранее из-за напряжённой ситуации на границе и стягивания российских войск президент Украины предлагал Путину встретиться в любом месте Донбасса, где идёт война, и обсудить эскалацию на юго-востоке Украины. В ответ глава российского государства пригласил Зеленского на переговоры в Москву.

В офисе президента Украины накануне сообщили, что работа над местом и датой возможной встречи Путина и Зеленского уже началась.