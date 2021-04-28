Сотрудников посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии высылают из России

Таким образом, МИД зеркально отвечает на действия европейских стран, ранее объявивших персонами нон грата российских дипломатов. Эту меру они приняли в знак солидарности с Чехией.

Дипломатический скандал произошел между Прагой и Москвой после того, как в Чехии назвали 18 сотрудников российского посольства офицерами спецслужб. В Праге считают, что Россия причастна к взрывам на военном складе в Врбетице в 2014 году.

Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева.