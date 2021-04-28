Россия, по оценкам главы правительства, пережила самую острую часть пандемии

Михаил Мишустин на сегодняшней встрече с единороссами отметил, что этому способствовали решения, ответственность за принятие которых взяли депутаты.

Директор «Левада-центра» (признан в России иностранным агентом) Лев Гудков объяснил, что из-за недоверия к вакцине от коронавируса граждане не хотят прививаться. «Огромное количество людей, почти 60%, не хотели прививаться от коронавируса. В этом вопросе дисциплина крайне низкая, так как недоверие к власти, всячески уговаривающей народ привиться, провоцирует такое отношение», — сказал он. Гудков отметил, что в России привилось около 7% граждан, в то время как в других странах цифры гораздо выше.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальную статистику правительства утверждает, что Россия столкнулась с третьей волной коронавируса.

В Роспотребнадзоре считают, что некорректно говорить о третьей волне, называя рост числа зараженных небольшим подъемом.

