В течение недели после акции в поддержку Навального, по подсчетам правозащитников, полиция задержала более ста человек

В течение недели после акции в поддержку Алексея Навального, по подсчетам правозащитников, полиция задержала более ста человек. Сайт «ОВД-Инфо» пишет, что больше половины задержаний зафиксированы в Москве. В Нижнем Новгороде, Перми и Хабаровске счет идет на десятки. Обычно гражданам вменяют участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения или организацию мероприятия с помощью публикации в социальных сетях. Накануне полицейские пришли к журналистам ряда СМИ, в том числе и «Эха Москвы». Сотрудники МВД потребовали от них доказательств, что корреспонденты находились на митинге 21 апреля по заданию редакции.

