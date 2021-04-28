В Роспотребнадзоре отвергли сообщения о начале третьей волны коронавируса в России

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Вадим Покровский в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал прирост числа заразившихся не волной, а плавным подъемом, который не перерастет в волну, если граждане будут соблюдать противоэпидемический режим.

Ранее агентству Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные властей сообщил о начале в России третьей волны коронавируса. Вслед за этим сообщением оперативный штаб опубликовал новую статистику. Согласно данным властей, за последние сутки в стране впервые с сентября выявили меньше 8 тысяч новых случаев заражения.