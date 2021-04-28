Президент Украины назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с российским коллегой

В интервью итальянской газете La Repubblica Владимир Зеленский ответил утвердительно на вопрос о том, мог бы этот город-государство принять саммит. Украинский лидер считает, что Ватикан стал бы авторитетным посредником между Киевом и Москвой и мог бы привнести доверие в диалог.

Ранее Зеленский предлагал Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война, а в ответ получил предложение провести переговоры в Москве. На днях Зеленский поручил своему офису начать подготовку к саммиту.

