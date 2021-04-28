Россия объявила о высылке дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Послам этих стран в МИДе заявили решительным протест в связи с провокационными действиями. На прошлой неделе в Риге, Вильнюсе и Таллине объявили о высылке российских дипломатов, обвинив их в деятельности несовместимой с дипломатическим статусом. За день до этого персонами нон грата трех сотрудников российского диппредставительства также объявила Словакия. Власти этих государств приняли меры в знак солидарности с Чехией.
2021-04-28T12:27:37+03:00
2021-04-28T12:32:18+03:00
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12:27, 28 апреля 2021
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