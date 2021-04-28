Семья умершего главы компании Samsung заплатит рекордный налог на наследство

Представители семьи Ли сообщили, что он превысит 10 миллиардов долларов. При этом они хотят выплатить налог на наследство по частям, растянув этот процесс на пять лет.

Самый богатый человек в республике Корея Ли Гон Хи умер в октябре прошлого года, оставив активы и надвижимость на общую сумму свыше 22 миллиардов долларов. Наследники умолчали о том, каким образом они разделят акции. Между тем, агентство ТАСС отмечает, что это ключевой момент в изменении формы собственности крупнейшего южнокорейского конгломерата.

