Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге

Рисунок просуществовал несколько часов.

Перед тем как закрасить граффити с изображением Навлаьного, на место приехали криминалисты. Они сделали соскобы — взяли образцы краски. Видимо, по ним будут искать нарушителя — автора несогласованного граффити с лицом главного оппозиционера страны. Впрочем, что можно вменить неизвестному художнику, непонятно.

Изображение с портретом заключенного появилось в Пушкарском саду на петроградской стороне. Рядом с лицом Навального надпись — «герой нового времени». Граффити появилось сегодня ночью, первые фотографии с ним в сети разместили около 6 утра. Закрасили стену около 10:30 утра.

Алексей Навальный находится в колонии, Большинство Европейский стран, а также США потребовали отпустить его на свободу.