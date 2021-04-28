Правительство не занимается прорабаткой идеи объединения регионов

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина разъяснили, что он высказал личное мнение.

Хуснуллин не поднимал этого вопроса на заседаниях кабинета министров. Он лишь подчеркнул важность создания равных возможностей для развития населенных пунктов вне зависимости от административного деления и природных ресурсов, сообщил представитель зампреда правительства.

Накануне в ходе конференции о развитии инфраструктуры городов Хуснуллин заявил, что стране не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними. В качестве примера он привел Еврейскую автономную область, отметив, что не хочет ею заниматься с точки зрения трудозатрат. При этом вице-премьер подчеркнул, что это его частная, неофициальная позиция и что она не согласована в правительстве.

Это заявление раскритиковал глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, отметив, что подобные вопросы должны подниматься на уровне президента и премьера, а решаться только жителями регионов. Слова Хуснуллина он назвал неожиданными для такого высокопоставленного чиновника.

В феврале 2020 года в своем первом интервью в статусе вице-премьера Хуснуллин называл идеи об объединении российских регионов «провокационными».