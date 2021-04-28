Агентство Bloomberg со ссылкой на закрытую статистику правительства пишет, что до России докатилась третья волна пандемии коронавируса.

Тревожная динамика особенно хорошо заметна в Москве, где до сегодняшнего дня выявляли больше 2000 случаев, а среднее число ежедневных заражений вырастало до максимума с января. Ситуацию усугубляет нежелание большинства россиян вакцинироваться – обе дозы «Спутника» за 4 месяца с начала кампании получили менее 8 млн человек, первый укол – около 12. Для достижения коллективного иммунитета нужно минимум в 10 раз больше.

Bloomberg указывает как на общее недоверие россиян к вакцинам, так и на отсутствие страха перед коронавирусом – ведь власти постоянно уверяют, что все под контролем, и ковид почти побежден. Работники мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах говорят, что очереди к ним выстраивались лишь в самые первые дни после открытия.

Более того, не хотят российские власти и вводить дополнительных ограничений – пока единственной, по сути, новой заградительной мерой стали дополнительные «нерабочие» дни между первыми и вторыми майскими праздниками.

По официальным данным на сегодня, за все время пандемии в России заразились без малого 4 млн 800 тысяч человек, умерли 110 тысяч, причем количество ежесуточно выявляемых случаев в последнее время не растет.

Таким образом, статистика оперштаба противоречит как данным Блумберга, так и цифрам Росстата, согласно которым избыточная смертность в России в последние месяцы в разы превышает цифры потерь от Covid-19 по данным оперштаба.