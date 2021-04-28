Собянин: Власти Москвы впервые с 2013 года взяли в долг на рынке по продаже облигаций на общую сумму 35 млрд рублей

Власти Москвы впервые с 2013 года взяли в долг на рынке по продаже облигаций на общую сумму 35 миллиардов рублей, — сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, вырученные деньги пойдут на финансирование важнейших проектов. Газета РБК со ссылкой на мэрию пишет, что власти, в частности, планируют использовать их для строительства объектов транспортной, энергосберегающей и инженерной инфраструктуры. Еще прошлой осенью Москва анонсировала свой выход на рынок заимствований. Всего до конца года город планирует занять почти 400 миллиардов рублей.
2021-04-28T11:34:59+03:00
2021-04-28T11:38:23+03:00
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11:34, 28 апреля 2021
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