Собянин: Власти Москвы впервые с 2013 года взяли в долг на рынке по продаже облигаций на общую сумму 35 млрд рублей

Власти Москвы впервые с 2013 года взяли в долг на рынке по продаже облигаций на общую сумму 35 миллиардов рублей, — сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, вырученные деньги пойдут на финансирование важнейших проектов. Газета РБК со ссылкой на мэрию пишет, что власти, в частности, планируют использовать их для строительства объектов транспортной, энергосберегающей и инженерной инфраструктуры. Еще прошлой осенью Москва анонсировала свой выход на рынок заимствований. Всего до конца года город планирует занять почти 400 миллиардов рублей.