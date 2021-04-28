Алексей Навальный будет участвовать в суде по жалобе на приговор за клевету по видеосвязи

Трансляцию организуют из колонии, — сообщили агентству ТАСС в пресс-службе суда. О желании политика лично присутствовать на заседании говорил его адвокат Вадим Кобзев. При этом он выразил уверенность, что в Москву для апелляции его подзащитного не повезут.

Два месяца назад оппозиционера признали виновным по делу о клевете на ветерана. Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей. Поводом для преследования стал комментарий политика к ролику телеканала RT, выпущенному в канун голосования по поправкам к Конституции. Навальный назвал людей, высказавшихся за изменение закона, предателями и холуями. В числе участников ролика оказался и ветеран Игнат Артеменко.