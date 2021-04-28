Россия отправит в Индию крупную партию медицинской помощи

В грузе, который уже сегодня должен доставить самолет, Москва передаст аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны и другие средства борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает источник агентства Интерфакс. На сайте МИДа говорится, что доставка запланирована на ближайшие дни. В Индии в последнее время прирост зараженных коронавирусом стремительно растет. Страна занимает второе место по числу инфицированных после США. Там выявлено почти 18 миллионов зараженных.
2021-04-28T11:33:33+03:00
2021-04-28T11:39:16+03:00
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11:33, 28 апреля 2021
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