В России выявлено 7 848 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 848 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 387 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 420 человек.

Как отмечает агентство РИА Новости, число новых случаев впервые с сентября опустилось ниже отметки 8 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения фиксирует постепенное уменьшение числа инфицированных в России, но не рекомендует пренебрегать ограничительными мерами. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. В интервью агентству ТАСС Вуйнович ранее призвала россиян к осторожности на майских праздниках.