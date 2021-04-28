Российский флаг убрали со стола прямо во время матча на чемпионате мира по шашкам в Польше

Инцидент произошел накануне во время четвертого матча, который проводила действующая обладательница мировой шашечной короны россиянка Тамара Тансыккужина с польской соперницей Натальей Садовской. На видеозаписи видно, что экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий прямо во время игры подходит к столу и сдирает наклейку с именем россиянки и триколором, а затем уносит флаг России. Тансыккужина на него оборачивается, но затем продолжает матч.

Позже Павлицкий объяснил, что ему позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Павлицкий признался, что не знал, как отреагирует гроссмейстер, но ему необходимо было это сделать. В противном случае Всемирная организация шашек оказалась бы под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства, передает слова Павлицкого интернет-издание «Чемпионат».

Дело в том, что в декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.

Тансыккужина после четырех раундов уступает со счетом 16:32 в битве за титул чемпионки мира. Завершится противостояние 3 мая.