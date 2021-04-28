Глава российского МИД обвинил США в отказе «обнулить» дипломатический конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что отношения с США ухудшились ещё во времена президентства Барака Обамы. Лавров добавил, что если отношения Москвы и Вашингтона не изменятся, то обе страны будут жить в условиях «холодной войны или ещё хуже».

Новый виток дипломатического скандала между Вашингтоном и Москвой произошел в середине апреля. В рамках нового пакета санкций из Соединенных Штатов были высланы 10 российских дипломатов. Москва ответила зеркально, кроме того, рекомендовала американскому послу отправиться на родину для консультаций.