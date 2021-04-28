Сразу несколько российских регионов решили добавить еще один нерабочий день к майским выходным

Поводом для этого стали религиозные праздники.

В некоторых субъектах федерации в начале мая будет не десять нерабочих дней подряд, как в среднем по стране, а одиннадцать. Среди них, как отмечает агентство РБК, Пензенская и Саратовская области, а также и Ставропольский и Краснодарский край. Дело в том, что на 11-ое мая в этом году выпадает церковный праздник Радоница – день поминовения умерших – и он также считается красным днём календаря.

Дополнительный выходной также намечается в Башкирии и Татарстане. Там 13-ого мая официально объявлен нерабочим, в связи с одним из главных исламских праздников Ураза-байрамом.

Своего рода исключением стала Адыгея, где чиновники объявили выходными оба этих дня.

Указ о длинных выходных президент подписал на прошлой неделе. В Роспотребнадзоре утверждали, что эта мера позволит снизить риск заражения коронавирусом в общественном транспорте.