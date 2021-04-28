Агентство Bloomberg сообщило о начале третьей волны коронавируса в России

Два осведомленных источника утверждают, что об этом свидетельствуют данные неофициальной правительственной статистики. По их словам, оптимистичные оценки по поводу коронавируса, которые звучали из Кремля, привели к низкому спросу на вакцину и тому, что россияне больше не боятся эпидемии. По данным Левада-центра, который российские власти считают иностранным агентом, около двух третей граждан не хотят делать прививку, несмотря на действующие в торговых центрах бесплатные пункты вакцинации.

Между тем, отмечается, что среднее число новых заражений в Москве за последнюю неделю превышает январские показатели и растет быстрее, чем в Великобритании, где живет в пять раз больше людей. При этом новое ограничение внутри страны власти продолжают отвергать. Одной из немногих мер, на которые они пошли, стало продление майских праздников.

