Эксперты предупредили о рисках мошенничества из-за появления платежных форм в мессенджере Telegram

Введение возможности принимать оплату в любом чате, включая каналы и группы, грозит распространением фейковых торговых площадок, — пишет газета «Коммерсантъ». Специалисты отмечают, что мошенники могут создавать чаты от лица известных людей с предложениями товаров и услуг, а также использовать названия брендовых магазинов.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров неоднократно говорил о безопасности мессенджера для передачи данных, однако в приложении до сих пор нет подтверждения подлинности аккаунта. Это значит, что пользователь не может проверить, совершает ли он покупку у официального продавца, — отмечает издание.

