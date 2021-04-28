Американские военные корабли открыли предупредительный огонь из-за приближения иранских судов

В сообщении ВМС США говорится, что корабли Корпуса стражей Исламской революции проигнорировали предупреждение по радио и через громкоговоритель и продолжили маневр на близком расстоянии. Лишь после выстрелов в воздух они отошли на безопасную дистанцию. Инцидент произошел в северной части Персидского залива.