Американские военные корабли открыли предупредительный огонь из-за приближения иранских судов

В сообщении ВМС США говорится, что корабли Корпуса стражей Исламской революции проигнорировали предупреждение по радио и через громкоговоритель и продолжили маневр на близком расстоянии. Лишь после выстрелов в воздух они отошли на безопасную дистанцию. Инцидент произошел в северной части Персидского залива.
2021-04-28T10:35:34+03:00
2021-04-28T10:40:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2829512-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3445684.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 28 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен…