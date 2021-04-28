Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости избежать военного конфликта с Украиной в Донбассе. Ранее Лавров говорил, что Россия призывает ОБСЕ добиться от Украины мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
2021-04-28T10:34:17+03:00
2021-04-28T10:37:10+03:00
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10:34, 28 апреля 2021
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