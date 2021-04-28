Крупы в России могут подорожать

Поставщики уже предупредили об этом ретейлеров.

Еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков. Один из собеседников сказал, что пока не принял ни одного из предложений об увеличении стоимости. Другой пояснил, что имеет на складах товарный запас круп по старым ценам, поэтому каждое предупреждение рассматривает индивидуально, ищет альтернативных поставщиков, а также пытается договориться о более низкой отпускной стоимости или о её поэтапном повышении.

Уровень цен на некоторые крупы уже и так высокий после ажиотажного спроса прошлой весной. Например, гречка в рознице, согласно Росстату, за год подорожала на 36% до 94 руб/кг. Нынешнее удорожание, как пишет издание, имеет разные причины. Так, в случае с овсянкой это объясняется неурожаем, с гречкой – дефицитом на рынке, а это, в свою очередь связано в том числе с растущими поставками за границу. На ситуацию также влияет рост стоимости упаковки.

Возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг. Он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции. Минсельхоз, в свою очередь, рассчитывает сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами.