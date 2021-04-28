Глава Еврейской автономной области счел вопрос объединения региона с соседним краем делом местных жителей

Ростислав Гольдштейн сказал, что решать они будут вне зависимости от личного мнения Марата Хуснуллина. Так губернатор отреагировал на слова вице-премьера.

Хуснуллин накануне предложил укрупнить некоторые российские регионы. Хуснуллин добавил, что административное разделение мешает созданию агломераций.

В своем первом интервью в статусе вице-премьера год назад он называл идеи об объединении российских регионов провокационными. В новейшей истории России регионы объединялись пять раз. Все эти случаи пришлись на период с 2005 по 2008 годы.