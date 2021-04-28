Глава европейской дипломатии призвал российские власти прекратить преследование организаций, связанных с Навальным

Глава европейской дипломатии призвал российские власти прекратить преследование организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным.

Ограничение работы Фонда борьбы с коррупцией и других структур, которые имеют отношение к Алексею Навальному, противоречит международным обязательствам России, написал Жозеп Борель в твиттере. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности призвал российские власти «пересмотреть недавние решения и прекратить систематическое ущемление основных прав». Боррель в числе других западных политиков ранее осудил уголовное преследование Навального и потребовал, чтобы к нему допустили в колонии гражданских врачей.

Напомним, Мосгорсуд вчера по ходатайству прокуратуры ограничил деятельность ФБК и Фонда защиты прав граждан – обе организации российские власти считают иностранными агентами.

Прокуратура Москвы немного раньше потребовала признать их экстремистскими. По словам адвоката Ивана Павлова, надзорное ведомство попросило в том числе запретить ФБК распространять информацию в СМИ, участвовать в выборах, пользоваться банками, организовывать публичные мероприятия. Прокуратура в начале недели также приостановила деятельность штабов Навального, после чего они объявили, что больше не могут работать в прежнем формате.



Мосгорсуд рассматривает иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным, в закрытом режиме, поскольку в деле есть засекреченные материалы. Сейчас продолжается досудебная подготовка по иску столичной прокуратуры.