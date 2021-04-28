Нидерланды с сегодняшнего дня отменяют комендантский час, введенный из-за эпидемии коронавируса

Также в королевстве решили снять еще несколько ограничений.

Комендантский час действовал в Нидерландах с конца января. На улицы было запрещено выходить с 9 вечера до 4:30. Теперь этот режим будет снят, а кроме того, смогут полноценно открыться магазины, которые не продают продукты и товары первой необходимости. Раньше они принимали посетителей только по предварительной записи. При этом максимальную заполняемость магазинов будут определять в зависимости от их площади.

Откроются и террасы – правда, исключительно в дневное время. Они смогут принимать до 50 человек при соблюдении социальной дистанции. А в понедельник студентам разрешили посещать занятия раз в неделю. Власти Нидерландов признают, что индустрия рассчитывала на большие послабления, но уверяют, что могут пойти только на эти смягчения.

В начале марта в королевстве открылись начальные и средние школы, также была разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Впрочем, значительная часть ограничений пока сохраняется. В последние недели в Нидерландах фиксируют от 5 до 9 тысяч заболевших коронавирусом в день.

Зимой в Нидерландах прошли массовые митинги против коронавирусных ограничений. Они сопровождались столкновениями: протестующие бросали в полицию камни и петарды, в ответ силовики применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки.