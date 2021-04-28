ФСИН назвала удовлетворительным состояние здоровья экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова

ФСИН назвала удовлетворительным состояние здоровья бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Он заразился коронавирусом, однако заболевание протекает в легкой форме, — заверили в тюремном ведомстве. Там также опровергли информацию о том, что накануне сотрудники СИЗО доставили обвиняемого на заседание суда на носилках.

Абызова арестовали 2 года назад. Экс-министру предъявили обвинение по нескольким статьям, в том числе, об организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе.