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09:32, 28 апреля 2021

Против барнаульского активиста завели дело по так называемой «дадинской статье»

Как сообщается в телеграм-канале правозащитной организации «Апология протеста», этим утром к Виктору Рау с обыском пришли полицейские. Они изъяли у него плакаты и компьютерную технику, после чего отвезли на допрос. Сам активист в Фейсбуке рассказывал, что за несколько дней до этого его задержали на центральной площади Барнаула во время съемки одиночного пикета. Поводом стала надпись «Путина в отставку», которая была нанесена на его медицинскую маску. Согласно картотеке краевого суда, на которую ссылается сайт «Медиазона», его несколько раз арестовывали и штрафовали по административной статье о нарушении правил проведения акции.


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