Президент США Джо Байден выступит с обращением к Конгрессу

Обычно это мероприятие проходит в начале февраля, но в этом году послание перенесли из-за внутренних угроз.

На State Of The Union — обращении президента США к Конгрессу — конгрессмены и сами президенты всегда приглашают третьих лиц, например, родственников жертв массовой стрельбы, — но в этом году по соображениям безопасности послание Джо Байдена будет проходить в присутствии только приглашенных лиц. Все, у кого не будет приглашения, должны будут покинуть стены Капитолия к 5 вечера. Ограничения связаны не только и не столько с пандемией коронавируса, но прежде всего с сохраняющейся угрозой в адрес президента США, вице-президента Камалы Харрис и членов Конгресса от Демпартии со стороны ультраправых экстремистов и сторонников Дональда Трампа, которые устроили насильственный захват Капитолия 6 января. Два месяца назад на слушаниях в Конгрессе начальник полиции Капитолия заявил, что у американских спецслужб есть информация о том, что некоторые члены т.н. Милиции — вооруженных добровольческих отрядов планируют устроить взрыв во время State of The Union. Вокруг Капитолия до сих пор остается возведенным забор, а Нацгвардия охраняет здание. Для обеспечения безопасности сегодня будет задействована полиция Капитолия, Пентагон, силы департамента национальной безопасности и полиция округа Вашингтона.

На послании Конгрессу Джо Байден будет говорить о необходимости принять инфраструктурный пакет поддержки экономики на 2.3 триллиона долларов и о своих усилиях в борьбе с пандемией. 30 апреля Байден отметит первые сто дней правления, и свое обещание сделать доступными 200 млн доз вакцины за этот период он уже выполнил — на сегодня американцы получили 230 млн доз и вакцинация открыта для всего взрослого населения.