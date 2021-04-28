Власти Кипра заподозрили в незаконной выдаче трех с половиной тысяч т.н. «золотых паспортов» родственникам инвесторов

Власти Кипра заподозрили в незаконной выдаче трех с половиной тысяч так называемых «золотых паспортов» родственникам инвесторов. К такому выводу в своем докладе пришла независимая комиссия, которой этим вопрос поручил заняться президент. Агентство Associated Press сообщает, что больше половины от общего числа «золотых паспортов» было выдано совершеннолетним родственникам, несмотря на отсутствие законов, которые позволяют это делать. Еще одно нарушение связано с выдачей документов руководителям иностранных и местных компаний, которые сами ничего не инвестировали в экономику страны.

После скандала, разгоревшегося из-за журналистского расследования, власти островного государства приостановили выдачу паспортов и начали проверку.