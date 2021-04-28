В России, по подсчётам «ОВД Инфо», задержали более ста человек в связи с митингом в поддержку Алексея Навального

В России, по подсчётам правозащитного проекта «ОВД Инфо», задержали более ста человек в связи с митингом в поддержку политика Алексея Навального. Это происходит в разных регионах.

За полных шесть дней, которые прошли с протестных митингов, полицейские задержали 115 человек. Пока что этим людям вменяют административные правонарушения. Например, участие в несогласованном мероприятии – в таком случае сотрудники МВД ссылаются на записи с уличных камер — или его организация путём размещения или репоста публикации в социальных сетях, — отмечает «ОВД Инфо».

Правозащитники утверждают, что это произошло в двадцати трёх российских городах, например, в Нижнем Новгороде, Перми, Хабаровске или Воронеже. Предполагаемых участников акции 21-ого апреля или отправляют в СИЗО, или штрафуют.

Чуть больше половины случаев приходится на Москву. Нередко людей задерживают у подъезда, когда они выходят из дома. Так, жителя столицы Игоря Жогина несколько дней ждали у двери, чтобы задержать. В последствии по делу о повторном нарушении правил проведения митингов Измайловский суд обязал его к 25-ти дням ареста.

Помимо этого, полиция также приходит и к журналистам, которые освещали митинги. Сейчас известно уже о пяти таких случаях, которые касались сотрудников телеканалов «Дождь» и RTVi, газеты «Комсомольская правда», интернет-издания «Медуза» и радиостанции «Эхо Москвы».