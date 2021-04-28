Популярный американский фестиваль Burning Man снова отменили на фоне пандемии

Как говорится в заявлении организаторов, хотя в США уже ощущают, что «тяжесть уходит и что есть свет в конце тоннеля», страна все еще проходит период неопределенности. Они предложили участникам самим посетить пустыню, где обычно проходит фестиваль, но соблюдать при этом меры предосторожности.

Burning Man проводится с 1986 года. В конце фестиваля его участники сжигают большую деревянную фигуру в форме человека.

Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние месяцы существенно снизилось, а число вакцинированных уже исчисляется сотнями миллионов. Об этом заявил президент США Джозеф Байден: «Несмотря на то, что впереди нас по-прежнему ожидает долгий путь, большой объем работы в мае-июне, мы добились ошеломительного успеха в борьбе с пандемией. США применили уже больше 215 миллионов доз вакцин от коронавируса. Более 67% пожилых людей прошли вакцинацию». Джозеф Байден напомнил, однако, о необходимости соблюдения рекомендаций. Например, носить маску следует даже на открытом воздухе, добавил Байден.