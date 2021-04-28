Суд прекратил дело в отношении екатеринбуржца, застреленного сотрудниками Росгвардии

Владимира Таушанкова обвиняли по статьям о разбое, применении насилия против представителя власти и посягательстве на жизнь силовика. При этом следователи отказались возбуждать отдельное дело об убийстве самого мужчины. Об этом пишет интернет-издание Znak.com.

Росгвардейцы застрелили Таушанкова в мае прошлого года в его квартире. Поводом для визита силовиков стало подозрение, что екатеринбуржец украл из магазина 4 рулона обоев. По словам официального представителя ведомства, мужчина угрожал сотрудникам и спровоцировал их.