Глава Европейской дипломатии призвал Россию пересмотреть решение о приостановлении деятельности ФБК

Жозеп Боррель написал в Твиттере, что действия суда противоречат международным обязательствам страны. По его мнению, власти систематически ущемляют основные права.

Накануне Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры запретил совершать определенный действия Фонду борьбы с коррупцией и Фонду защиты прав граждан. Их власти считают иностранными агентами. Решение останется в силе до окончания суда по иску о признании этих организаций экстремистскими. За день до этого надзорное ведомство приостановило деятельность штабов Алексея Навального.

