Отбор присяжных начнется сегодня делу о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию

Роспуск первоначальной коллегии присяжных связан с тем, что у одного из защитников произошла смена палаты, но он представил старый ордер, в котором было указано прежнее адвокатское образование. О состоявшемся переводе свидетельствуют документы Министерства юстиции. Теперь дело будут слушать заново, когда присяжных вновь отберут. Фигурантам уголовного процесса предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, их незаконном производстве, сбыте или пересылке. По данным Министерства иностранных дел, правоохранительные органы России и Аргентины вместе провели операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ из Аргентины на европейский рынок.

Наркотики были обнаружены готовыми к отправке в 2016 году в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе.